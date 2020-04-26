2020-04-26T16:05:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: предприятия выпускают более 200 тыс. масок в сутки

И более 60 тысяч литров дезинфицирующих средств
Олег ЛЯЛИН
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Предприятия области в силах обеспечить население средствами защиты.Предприятия области в силах обеспечить население средствами защиты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Острая эпидемиологическая ситуация заставила предпринимателей области перекинуть часть сил на изготовление медицинских масок и дезсредств. Таким образом, промышленность региона позволяет производить более 200 тысяч масок в день. А это более 8000 масок в час. Кроме того, предприятия занимаются и выпуском дезинфицирующих средств в объеме более 60 тысяч литров.

Часть защитных средств промышленники безвозмездно вручают различным организациям. Например, управление Росгвардии Кирова получило 500 многоразовых масок для своих сотрудников.

Министр промышленной политики области Андрей Перескоков отметил, что с начала апреля промышленные предприятия региона поставили более двух миллионов многоразовых масок и более 400 000 литров дезсредств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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