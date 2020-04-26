2020-04-26T15:12:44+03:00
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Кировчанин пожаловался в УМВД на автопробег против отмены весеннего сезона охоты

Охотсообщество встретится с губернатором области 27 апреля
Олег ЛЯЛИН
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Акцию отменили из-за риска быть зараженными коронавирусом.Акцию отменили из-за риска быть зараженными коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кировские охотники решили протестовать против указа об отмене весеннего сезона. Метод протеста - массовый автопробег. Запись с приглашением на мероприятие появилась в сообществе «Охота и рыбалка в Кировской области». Этой акцией охотники-любители хотели привлечь людей к проблеме, нарушив все рекомендации по самоизоляции.

Чтобы пресечь сомнительную инициативу, один кировчанин подал заявление в УМВД. 25 апреля в том же паблике появилась запись: «Автопробег отменен». Чтобы урегулировать конфликт интересов, в понедельник, 27 апреля в правительстве Кировской области представители охотсообщества встретятся с Игорем Васильевым. Стороны обсудят организацию весеннего сезона охоты.

Напомним, что вопрос об ограничении весенней охоты обсудили в Роспотребнадзоре нашей области еще 13 апреля. Тогда чиновники настаивали на полный запрет этого вида отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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