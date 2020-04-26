Коронавирус в Кировской области: В Афанасьевском районе диагноз «коронавирус» поставили ребенку
26 апреля стало известно, что в сельском поселении Бисеровка обнаружен коронавирус. Инфекцией заразился ребенок. Информацию опубликовала районная газета «Призыв».
Сообщается, что 16 апреля из Москвы с вахты приехал отец семейства. Через несколько дней у одного из ребят проявились симптомы ОРВИ. Жители утверждают, что мужчина игнорировал правила самоизоляции. Более того, его видели и в соседних поселениях.
В связи с экстренной ситуацией, глава района и главный врач афанасьевской ЦРБ выпустили обращение к жителям. Они призвали оставаться дома и строжайше соблюдать все правила самоизоляции, держать определенную дистанцию с людьми.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU