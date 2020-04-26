2020-04-26T14:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: В Афанасьевском районе диагноз «коронавирус» поставили ребенку

Предполагается, что виновник распространения инфекции - отец
Олег ЛЯЛИН
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Возможно, ребенка заразил отец семейства, недавно прибывший из Москвы.Возможно, ребенка заразил отец семейства, недавно прибывший из Москвы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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26 апреля стало известно, что в сельском поселении Бисеровка обнаружен коронавирус. Инфекцией заразился ребенок. Информацию опубликовала районная газета «Призыв».

Сообщается, что 16 апреля из Москвы с вахты приехал отец семейства. Через несколько дней у одного из ребят проявились симптомы ОРВИ. Жители утверждают, что мужчина игнорировал правила самоизоляции. Более того, его видели и в соседних поселениях.

В связи с экстренной ситуацией, глава района и главный врач афанасьевской ЦРБ выпустили обращение к жителям. Они призвали оставаться дома и строжайше соблюдать все правила самоизоляции, держать определенную дистанцию с людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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