Коронавирус в Кировской области: В Афанасьевском районе диагноз «коронавирус» поставили ребенку

26 Апр 2020 2020-04-26T14:52:58+03:00

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26 апреля стало известно, что в сельском поселении Бисеровка обнаружен коронавирус. Инфекцией заразился ребенок. Информацию опубликовала районная газета «Призыв».

Сообщается, что 16 апреля из Москвы с вахты приехал отец семейства. Через несколько дней у одного из ребят проявились симптомы ОРВИ. Жители утверждают, что мужчина игнорировал правила самоизоляции. Более того, его видели и в соседних поселениях.

В связи с экстренной ситуацией, глава района и главный врач афанасьевской ЦРБ выпустили обращение к жителям. Они призвали оставаться дома и строжайше соблюдать все правила самоизоляции, держать определенную дистанцию с людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU