2020-04-26T13:47:12+03:00
Общество

Строительство нового жилого района в Кирове начнется в 2024 году

На территории построят школы, детские сады и больницы
Олег ЛЯЛИН
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Закладка первых домов в новом микрорайоне начнется в 2024 году.Закладка первых домов в новом микрорайоне начнется в 2024 году.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новый район построят на юго-западе от поселка Новый и южнее Чистых Прудов. По планам, там смогут поселиться 33 тысячи человек. Чтобы обеспечить будущих жильцов рабочими местами, а их детей - образованием, на территории возведут 8 детских садов и три школы. Каждая расчитана на тысячу учеников.

Также в районе построят медучреждения. По планам там появятся поликлиники и больница на 1500 пациентов. И. о министра строительства Кировской области Ирина Кислухина рассказала одному из телеканалов, что кроме необходимых объектов инфраструктуры в районе появятся спортивные площадки, парковые зоны.

Документация по планированию территории района будет готова к декабрю этого года. К строительству первых домов приступят в 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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