Погода в Кирове с 27 апреля по 30 апреля: возможны временные прояснения

26 Апр 2020 2020-04-26T12:53:34+03:00

Сюрпризов от погоды на эту неделю ждать не стоит: она будет в меру теплой, но дождливой. Фото: Евгения ГУСЕВА

В основном неделя будет пасмурной и дождливой

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Последняя неделя апреля обещает не самую плохую погоду. 27 апреля, с утра столбик термометра не поднимется выше +1 градуса, но уже ближе к обеду потеплеет до +6. Синоптики обещают облачность. Впрочем, дожди появятся только к вечеру.

Вторник, вероятно, будет богаче на осадки. Днем возможен ливневый дождь. Воздух 27 апреля прогреется до 8 градусов тепла.

В среду возможны временные прояснения. На улице установится плюсовая температура, до 7 градусов, однако, по ощущениям будет намного прохладнее. К вечеру можно снова ждать небольшой дождь.

Последний день апреля, четверг, порадует жителей города температурой +4…+6 градусов. По ощущениям, «в минус» они не уйдут, возможно, из-за несильного ветра. Днем небо прояснится. Стоит ждать дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU