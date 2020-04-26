2020-04-26T12:53:34+03:00
Общество

Погода в Кирове с 27 апреля по 30 апреля: возможны временные прояснения

В основном неделя будет пасмурной и дождливой
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Сюрпризов от погоды на эту неделю ждать не стоит: она будет в меру теплой, но дождливой.Сюрпризов от погоды на эту неделю ждать не стоит: она будет в меру теплой, но дождливой.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Последняя неделя апреля обещает не самую плохую погоду. 27 апреля, с утра столбик термометра не поднимется выше +1 градуса, но уже ближе к обеду потеплеет до +6. Синоптики обещают облачность. Впрочем, дожди появятся только к вечеру.

Вторник, вероятно, будет богаче на осадки. Днем возможен ливневый дождь. Воздух 27 апреля прогреется до 8 градусов тепла.

В среду возможны временные прояснения. На улице установится плюсовая температура, до 7 градусов, однако, по ощущениям будет намного прохладнее. К вечеру можно снова ждать небольшой дождь.

Последний день апреля, четверг, порадует жителей города температурой +4…+6 градусов. По ощущениям, «в минус» они не уйдут, возможно, из-за несильного ветра. Днем небо прояснится. Стоит ждать дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24