Погода в Кирове с 27 апреля по 30 апреля: возможны временные прояснения
Последняя неделя апреля обещает не самую плохую погоду. 27 апреля, с утра столбик термометра не поднимется выше +1 градуса, но уже ближе к обеду потеплеет до +6. Синоптики обещают облачность. Впрочем, дожди появятся только к вечеру.
Вторник, вероятно, будет богаче на осадки. Днем возможен ливневый дождь. Воздух 27 апреля прогреется до 8 градусов тепла.
В среду возможны временные прояснения. На улице установится плюсовая температура, до 7 градусов, однако, по ощущениям будет намного прохладнее. К вечеру можно снова ждать небольшой дождь.
Последний день апреля, четверг, порадует жителей города температурой +4…+6 градусов. По ощущениям, «в минус» они не уйдут, возможно, из-за несильного ветра. Днем небо прояснится. Стоит ждать дождь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU