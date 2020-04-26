Карантин в Кирове: с 25 апреля по 4 мая в садовые товарищества можно доехать на автобусе

26 Апр 2020 2020-04-26T11:54:26+03:00

С 25 апреля дачники могут уехать на свои участки и без личного транспорта, прямо на автобусе. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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На сайте Центральной диспетчерской службы Кирова появилась информация о продлении маршрутов некоторых автобусов прямо до садов. С 25 апреля по 4 мая попасть на свой дачный участок можно и не имея личного автомобиля.

Например, автобус маршрута №3 продлен до садоводческого общества организации инвалидов Первомайского района «Надежда».

Маршрут №14 - до садоводческого общества «Домостроитель-2» (трасса Подгорянка - Шихово).

21-й автобус довезет дачников до «Лесной полянки». Маршрут №44 - от слободы Сошени в сторону микрорайона «Радужный» через Слободу Орлы, Слободу Савинцы, через территорию Слободы Варсеги. В будние дни автобус совершит два продленных рейса: утренний и вечерний. По субботам и воскресеньям таких дополнительных автобусов будет четыре: два утром и два - вечером.

В таблице показано, во сколько и какой автобус довезет дачников до садовых товариществ. Фото: cdsvyatka.com

Более подробную информацию о выделенных маршрутах можно узнать на сайте ЦДС.

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ИСТОЧНИК KP.RU