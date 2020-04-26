В Кировской области пропал 59-летний мужчина
В Кировской области разыскивают 59-летнего мужчину. Виталия Петровича Францева последний раз видели в поселке Тужа, Тужиниского района около 20.00. После этого никакой информации о мужчине и о его местоположении не поступало.
Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Виталию Петровичу 59 лет, рост 170 см, плотное телосложение, короткие волосы темно-русого цвета. Глаза карие. На момент пропажи мужчина был одет в куртку болотного цвета, темно-синее трико, черные ботинки и коричневую кепку.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU