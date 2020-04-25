Семь месяцев лишения свободы получил котельничанин за езду в пьяном виде
Котельничский районный суд Кировской области признал 20-летнего местного жителя виновным за повторное управление авто в пьяном виде. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кировской области.
Молодой человек неоднократно садился за руль пьяным. Очередной случай произошел в декабре 2019 года. Выпив, юноша решил покататься по улицам города. Молодого человека остановили сотрудники ГИБДД. Полицейские установили состояние алкогольного опьянения и составили на парня очередной протокол.
Прокурор направил материалы дела в суд. Молодого человека признали виновным, и назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU