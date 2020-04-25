2020-04-25T16:55:04+03:00
Общество

Семь месяцев лишения свободы получил котельничанин за езду в пьяном виде

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима
Виктор Карпов
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Полицейские установили состояние алкогольного опьяненияПолицейские установили состояние алкогольного опьяненияФото: Алексей ФОКИН
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Котельничский районный суд Кировской области признал 20-летнего местного жителя виновным за повторное управление авто в пьяном виде. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кировской области.

Молодой человек неоднократно садился за руль пьяным. Очередной случай произошел в декабре 2019 года. Выпив, юноша решил покататься по улицам города. Молодого человека остановили сотрудники ГИБДД. Полицейские установили состояние алкогольного опьянения и составили на парня очередной протокол.

Прокурор направил материалы дела в суд. Молодого человека признали виновным, и назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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