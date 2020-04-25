2020-04-25T16:24:06+03:00
Общество

В Кировской области незаконно вырубили лес на 2 млн рублей

Суд признал предпринимателя виновным
Виктор Карпов
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На территории Совесткого лесничества незаконно вырубали лесНа территории Совесткого лесничества незаконно вырубали лесФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Советском районе Кировской области незаконно вырубили несколько десятков кубометров древесины. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кировской области.

Ведомство провело плановую проверку исполнения требований законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов. Оказалось, что на территории Советского лесничества незаконно валили лес. Предприниматель, занимающийся деревообработкой, вырубил на делянке несколько лишних кубометров древесины. Специалисты посчитали, что лесному фонду Кировской области нанесен ущерб в размере около 2 миллионов рублей.

Результаты проверки ведомство направило в МВД. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса. Суд признал предпринимателя виновным и обязал его возместить ущерб в виде 2 млн рублей. Сейчас виновный уже погасил весь долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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