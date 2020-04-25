2020-04-25T15:36:06+03:00
Общество

В Кирове «библионочь» пройдет онлайн-формате

Главной темой станет годовщина 75-летие Великой Отечественной войны
Виктор Карпов
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Библиотека имени А.И. Герцена запустит видеомарафонБиблиотека имени А.И. Герцена запустит видеомарафонФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 25 апреля, в Кирове состоится всероссийская акция – «библионочь». Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации она пройдет в новом online-формате. Присоединиться к мероприятию может каждый желающий.

Как рассказали в библиотеке имени А. И. Герцена, главной темой «библионочи» станет годовщина 75-летия Великой Отечественной войны.

Начнется акция 25 апреля в 16.00. В это время библиотека имени А.И. Герцена запустит видеомарафон с экскурсией по отделам книгохранения, лекциями, творческими мастер-классами и концертной программой.

Присоединиться к «библиночи» можно на официальном сайте Герценки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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