В Кирове «библионочь» пройдет онлайн-формате
Сегодня, 25 апреля, в Кирове состоится всероссийская акция – «библионочь». Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации она пройдет в новом online-формате. Присоединиться к мероприятию может каждый желающий.
Как рассказали в библиотеке имени А. И. Герцена, главной темой «библионочи» станет годовщина 75-летия Великой Отечественной войны.
Начнется акция 25 апреля в 16.00. В это время библиотека имени А.И. Герцена запустит видеомарафон с экскурсией по отделам книгохранения, лекциями, творческими мастер-классами и концертной программой.
Присоединиться к «библиночи» можно на официальном сайте Герценки.
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ИСТОЧНИК KP.RU