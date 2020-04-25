В Кирове улицу Торфяную готовят к реконструкции
Сейчас на улице Торфяной в Кирове ведутся подготовительные работы. Об этом рассказали в пресс-службе города.
Напомним, что 27 марта подрядчиком выбран «Гордормостстрой». Ремонт улицы Торфяной будут делать за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования составит 52 млн рублей, завершить планируют к 15 октября.
- На данный момент заключен муниципальный контракт с АО «Гордормостстрой» на реконструкцию объекта, - пояснили в управлении строительства. - Ведутся подготовительные работы: подано заявление для получения разрешения на строительство, закупаются необходимые материалы.
Во время работ планируют проложить ливневые канализации по закрытой системе и заасфальтировать 646 метров дороги. С обеих сторон проложат тротуар.
Стоит отметить, что на период реконструкции улицы Торфяной в Озерках проложат временную дорогу из плит.
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ИСТОЧНИК KP.RU