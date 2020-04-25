В Кирове улицу Торфяную готовят к реконструкции

25 Апр 2020 2020-04-25T15:22:24+03:00

Во время работ планируют заасфальтировать 646 метров дороги. Фото: admkirov.ru

В Озерках проложат временную дорогу из плит

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Сейчас на улице Торфяной в Кирове ведутся подготовительные работы. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Напомним, что 27 марта подрядчиком выбран «Гордормостстрой». Ремонт улицы Торфяной будут делать за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования составит 52 млн рублей, завершить планируют к 15 октября.

- На данный момент заключен муниципальный контракт с АО «Гордормостстрой» на реконструкцию объекта, - пояснили в управлении строительства. - Ведутся подготовительные работы: подано заявление для получения разрешения на строительство, закупаются необходимые материалы.

Во время работ планируют проложить ливневые канализации по закрытой системе и заасфальтировать 646 метров дороги. С обеих сторон проложат тротуар.

Стоит отметить, что на период реконструкции улицы Торфяной в Озерках проложат временную дорогу из плит.

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ИСТОЧНИК KP.RU