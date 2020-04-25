В Кирове ремонтируют улицу Производственную
В Кирове приступили к ремонту улицы Производственной. Деньги город получил по национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что кировские водители неоднократно жаловались на состояние дороги.
Сейчас подрядчики приступили к удалению старого асфальтового покрытия. В пресс-службе администрации города рассказали, что, несмотря на плохую погоду, от графика рабочие не отстают.
- На следующей неделе будет выполняться укладка выравнивающих слоев асфальтобетонного покрытия, - сообщил руководитель АО «Гордормостстрой» Дмитрий Вохмянин.
Помимо этого, продолжаются работы на улицах Спортивной, Октябрьской, Грибоедова, Короленко, на Динамовском проезде и улице Победы в поселке Костино. На следующей неделе подрядчик приступит к асфальтированию этих дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU