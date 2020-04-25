2020-04-25T11:59:29+03:00
Общество

Кировские автобусы загрязняют воздух

В 50% случаев выявлены превышения выбросов
Виктор Карпов
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Половина общественного транспорта нарушает нормы выбросовПоловина общественного транспорта нарушает нормы выбросовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове провели исследование выхлопов общественного транспорта. Об этом рассказали в областном правительстве.

Оказалось, что половина общественного транспорта нарушает нормы выбросов загрязняющих веществ. Так, «проблемные» автобусы выявлены на маршрутах № 3, 15, 54, 61, 84 и 129. Без нарушений работают автобусы маршрутов № 44 и 107.

В министерстве охраны окружающей среды рассказали, что по результатам рейдов виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Их накажут за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ.

Напомним, что в прошлом году специалистам удалось проверить 111 автобусов. Превышения по выхлопам составили более 30%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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