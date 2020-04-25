2020-04-25T11:26:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 48 человек заразились, восемь выздоровели

Три человека находятся в реанимации
Виктор Карпов
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Анализы больших групп людей приходят из лаборатории одновременноАнализы больших групп людей приходят из лаборатории одновременноФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 25 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 397 случаев заражения коронавирусом;

- 37 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4535 взрослых кировчан и 483 ребенка находятся на домашнем карантине;

- 2223 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1768 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 36247 кировчанина всего в регионе прошли тест на коронавирус.

В регионе выявили еще 48 новых случаев заражения. Резкий рост числа заболевших объясняется тем, что в Киров массово возвращаются вахтовики и трудовые мигранты из других субъектов страны. Результаты анализов больших групп людей приходят одновременно.

Состояние большинства пациентов средней степени тяжести, три пациента находятся в реанимации. Все они получают необходимое лечение.

Помимо этого, из инфекционной больницы выписались еще восемь вылечившихся пациентов.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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