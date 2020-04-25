Коронавирус в Кирове: 48 человек заразились, восемь выздоровели
По состоянию на 25 апреля в Кировской области зарегистрировано:
- 397 случаев заражения коронавирусом;
- 37 случаев выздоровления;
- 3 случая смерти;
- 4535 взрослых кировчан и 483 ребенка находятся на домашнем карантине;
- 2223 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;
- 1768 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;
- 36247 кировчанина всего в регионе прошли тест на коронавирус.
В регионе выявили еще 48 новых случаев заражения. Резкий рост числа заболевших объясняется тем, что в Киров массово возвращаются вахтовики и трудовые мигранты из других субъектов страны. Результаты анализов больших групп людей приходят одновременно.
Состояние большинства пациентов средней степени тяжести, три пациента находятся в реанимации. Все они получают необходимое лечение.
Помимо этого, из инфекционной больницы выписались еще восемь вылечившихся пациентов.
Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU