Коронавирус в Кирове: 48 человек заразились, восемь выздоровели

25 Апр 2020 2020-04-25T11:26:45+03:00

Три человека находятся в реанимации

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 25 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 397 случаев заражения коронавирусом;

- 37 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4535 взрослых кировчан и 483 ребенка находятся на домашнем карантине;

- 2223 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1768 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 36247 кировчанина всего в регионе прошли тест на коронавирус.

В регионе выявили еще 48 новых случаев заражения. Резкий рост числа заболевших объясняется тем, что в Киров массово возвращаются вахтовики и трудовые мигранты из других субъектов страны. Результаты анализов больших групп людей приходят одновременно.

Состояние большинства пациентов средней степени тяжести, три пациента находятся в реанимации. Все они получают необходимое лечение.

Помимо этого, из инфекционной больницы выписались еще восемь вылечившихся пациентов.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU