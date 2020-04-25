Каким предприятиям разрешили работать с 25 апреля в Кировской области
В Кировской области расширили список предприятий, которые могут открыться с 25 апреля. Соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства.
В своем видеообращении к жителям Кировской области губернатор Игорь Васильев объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
- Уважаемые жители Кировской области сегодня с коллегами по оперативному штабу и с главным санитарным врачом региона мы приняли решение продлить нерабочие дни в Кировской области до 30 апреля, что соответствует срокам, обозначенным в Указе президента России, - сообщил Игорь Васильев. - При этом внесли ряд важных изменений в постановление правительства области. Ситуация остается непростой.
Несмотря на продление нерабочей недели, правительство приняло решение расширить перечень организаций, которые могут возобновить работу. Так, с 25 апреля могут открыться:
-ремонт одежды, обуви, компьютеров, коммуникационного оборудования;
-химчистки;
-мастерские по изготовлению ключей;
-фото на документы;
-ортопедические салоны;
-риэлтерские и страховые услуги (по предварительной записи);
-обрабатывающие производства, за исключением тех, которые расположены в эпидемиологически неблагополучных районах - Вятскополянском, Малмыжском, Нолинском, Омутнинском, Пижанском, Уржумском и Яранском;
-торговые точки по продаже саженцев, семян, садового инвентаря без открытия торговых залов при условии соблюдения санитарных норм или организации работы на выдачу товара.
Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области выявлен 31 случай заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 349 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU