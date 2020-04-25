2020-04-25T10:15:26+03:00
Общество

Половодье в Кировской области: без автомобильного сообщения остались три поселка

Жители населенных пунктов обеспечены всем необходимым
Виктор Карпов
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Для экстренной перевозки людей организована переправа катером КС-100. Фото: kirovreg.ruДля экстренной перевозки людей организована переправа катером КС-100. Фото: kirovreg.ru
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В Кильмезском районе Кировской области на период половодья прекратили движение по понтонному мосту через реку Кильмезь. Сейчас без автомобильного сообщения остались населенные пункты Максимовский, Чернушка и Аркульский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Заведующая сектором ЧС Кильмезского района Светлана Яговкина рассказала, что для экстренной перевозки людей организована переправа катером КС-100.

- На 8 часов утра 24 апреля уровень воды по озеру Глубокому составлял 154 см, - поделилась Светлана Яговкина. - В Кильмези уровень воды может составлять до 8 метров.

По словам специалиста, жители поселков обеспечены всем необходимым. Имеется бесперебойная сотовая связь. По объездным дорогам им регулярно привозят продукты и лекарства.

Отметим, что есть объездная дорога через поселок Чернушка – деревню Салья – Андрюшкино – Четай – пгт. Кильмезь.

Напомним, в Кировской области из-за половодья без автомобильного сообщения остались семь деревень Совестского района, и пять населенных пунктов в Нагорском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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