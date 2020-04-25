2020-04-25T04:32:28+03:00
Происшествия

Дождь, снег, слякоть : какой будет погода в Кирове в выходные дни

Температура воздуха опустится до -2°С
Виктор Карпов
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Выходные принесут кировчанам холодную погоду.Выходные принесут кировчанам холодную погоду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Выходные принесут кировчанам холодную погоду. Ожидаются дожди и снег. Об этом сообщает портал «Gismeteo».

Утро субботы, 25 апреля, будет достаточно прохладным, столбик термометра опустится до -1°C. Днем воздух прогреется до +3°С . К вечеру температура воздуха опустится до отметки +1°C. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем и снегом. Порывы ветра достигнут 11 м/с.

В воскресенье, 26 апреля, ночью и утром возможны заморозки до -2°С . Днем потеплеет до +5°С . Сохранится пасмурная погода с дождями. К ночи температура понизится до +3°С . Ветер сменит направление на юго-западное и ослабнет до 5-6 м/с.

Не стоит забывать об объявленном режиме самоизоляции. Не стоит выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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