2020-04-24T17:19:30+03:00
Общество

В 30 кировских городских поселениях отремонтируют дороги

На их восстановление выделили более 312 миллионов рублей
Анастасия РОМАНОВА
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Ориентировочные сроки выполнения работ - с июня по сентябрь 2020 года. Фото: kirovreg.ruОриентировочные сроки выполнения работ - с июня по сентябрь 2020 года. Фото: kirovreg.ru
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В 30 городских поселения Кировской области отремонтируют дороги. Общая протяженность участков составит около 55 км. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

С 2019 по 2021 годы населенным пунктам области предоставят субсидии на ремонт улично-дорожной сети. Всего из регионального бюджета выделили более 312 миллионов рублей. Деньги распределят между 30 городскими поселениями области: Лесным, Даровским, Кикнурским, Кильмезским, Куменским, Лальским, Малмыжским, Мурашинским, Немским, Восточным, Оричевским, Пижанским, Пинюгским, Подосиновским, Свечинским, Тужинским, Унинским, Фаленским, Юрьянским, Арбажским, Афанасьевским, Рудничным, Светлополянским, Верхошижемским, Нижнеивкинским, Лебяжским, Нагорским, Аркульским, Левинским и Сунским.

Ориентировочные сроки выполнения работ - с июня по сентябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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