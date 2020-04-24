2020-04-24T17:39:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Авитек не закрыли на карантин: опровержение от кировского оперштаба

В соцсетях появилась информация о 16 зараженных сотрудниках завода
Анастасия РОМАНОВА
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Ложная информация расползлась по кировским пабликам. Фото: vk.com/coronavirus43Ложная информация расползлась по кировским пабликам. Фото: vk.com/coronavirus43
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В кировских пабликах в соцсетях расползлась информация о том, что на заводе «Авитек» целый цех закрыли на карантин из-за того, что у 16 сотрудников обнаружили коронавирус. В группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области» опровергли информацию.

Итак, среди работников «Авитека» и КМК действительно затесались зараженные новой инфекцией - но в количестве всего одного человека. Этот сотрудник уезжал в Москву еще до введения ограничений, а вернулся уже тогда, когда его коллег вывели на карантин. Кировчанин обратился в больницу и сдал анализы на исследование. Областной Роспотребнадзор определил его как зараженного.

С 10 апреля, по сообщению группы, работник находится на лечении в одной из кировских больниц и чувствует себя удовлетворительно. На работу он не выходил и с коллегами вне заводов не контактировал.

По состоянию на 24 апреля других зараженных среди работников «Авитека» и АО «КМП» не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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