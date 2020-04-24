Администрация выставила на торги «Жилой дом А.Перминова»

24 Апр 2020 2020-04-24T16:54:53+03:00

Речь идет о семи помещениях в здании по улице Спасской, 10а

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На сайте администрации города появилось постановление о приватизации нежилых помещений в доме по улице Спасской 10а. Это самое старое каменное здание на Вятке. Оно было построено в 1752 году и считается объектом культурного наследия.

Администрация города планирует продать семь нежилых помещений одним лотом на открытом конкурсе. Начальную цену продеваемого имущества оцени почти в 13 млн рублей.

Перечень продаваемых помещений:

- расположено в подвальном этаже, общая площадь 29,6 кв.метра;

- расположено в подвальном этаже, общая площадь 9,5 кв.метра;

- расположено на цокольном этаже, общая площадь 276,1 кв.метра;

- расположено на цокольном этаже, общая площадь 21 кв.метр;

- расположено на мансардном этаже, общая площадь 161,6 кв.метра;

- расположено на первом этаже, общая площадь 359,4 кв.метра;

- расположено в подвальном этаже, общая площадь 22 кв.метра.

Контроль за продажей возложили на департамент муниципальной собственности города Кирова.

Напомним, что ранее администрация уже пыталась продать эти помещения за 9 млн рублей. На 2023 год запланированы ремонтно-реставрационные работы дома.

Историю самого старого дома на Вятке можно прочитать на сайте «Комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU