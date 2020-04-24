В Кирове открылся новый инфекционный стационар для коронавирусных пациентов

24 Апр 2020 2020-04-24T17:39:18+03:00

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В Кировской области открылось новое инфекционное отделение для зараженных коронавирусом - четвертое по счету и самое мощное по количеству коек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Стационар открылся в отдельно стоящем здании на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева в поселке Ганино. Трехэтажный корпус на 270 коек оснащен всем необходимым. В нем есть разделение на «грязную» и «чистую» зоны, система централизованного снабжения кислородом. Из 270 мест 15 - реанимационные. 189 оснащены кислородной разводкой, 95 - аппаратами ИВЛ. В отделении организовали 11 круглосуточных постов: 6 - инфекционного взрослого отделения, 5 - интенсивной терапии и реанимации, 3 - процедурные кабинеты.

В новый корпус сегодня уже прибыли медики, которые будут работать в нем. Сейчас там они проходят обучение. В соседнем корпусе оборудовали общежитие для врачей, как и в Талице.

Новый стационар оснастили аппаратом УЗИ, рентгена, компьютерной радиотомографии, мониторами для слежения за пациентом. Для лечения заболевших приобрели лекарства, СИЗ, дезсредства и расходные материалы.

Губернатор региона Игорь Васильев выразил надежду, что это оборудование как можно дольше не понадобится нашим землякам, и еще раз попросил кировчан соблюдать простые правила профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU