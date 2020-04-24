2020-04-24T17:51:40+03:00
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42 кировские управляющие компании получили предписания о санобработке подъездов

Также для них создали методички для проведения работ
Ася Сорина
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Для УК также создали методички с рекомендациями по санобработке подъездов.Для УК также создали методички с рекомендациями по санобработке подъездов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кировским управляющим компаниям выдали предписания о санобработке подъездов. Их получили уже 42 организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

В регионе работают 156 «управляек», 92 из которых находятся в областном центре. Большинство из них ведут работу по санобработке мест общего пользования в многоквартирных домах - подъездах, лифтах, лестничных площадках. В Кирове ее выполнение контролируют местные власти, Госжилинспекция и Роспотребнадзор.

В ближайшее время планируется разработать единый ресурс для отчетов о проделанной работе. Первый из них будет готов в ближайшее время. Кроме того, областной Роспотребнадзор составил методички по проведению санобработки, которые направляет обслуживающим организациям.

Помимо домов, обработать необходимо и другие общественные места - остановки транспорта, парки, детские площадки. Подготовку начнут после того, как на улице установится хорошая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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