В Кировской области МСП получили поддержку на сумму более 230 миллионов рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T16:46:05+03:00

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В Кировской области начали помогать МСП в соответствии с принятыми на федеральном уровне мерами. Напомним, что 8 апреля банки, выбранные министерством экономического развития РФ, начали выдавать беспроцентных кредиты малому и среднему бизнесу. На эти цели Центробанк выделил порядка 150 млрд рублей.

Как рассказали в региональном Минэкономразвития, за первую неделю поддержку получили 129 предпринимателей на общую сумму более 230 млн рублей. Беспроцентные кредиты одобрены 26 субъектам МСП. Благодаря этому удалось сохранить 853 рабочих места. Чаще всех за помощью обращались предприятия общественного питания, а также розничной и оптовой торговли.

Ранее мы писали, что Госинспекция труда и Министерство охраны окружающей среды Кировской области отменили проверки МСП в 2020 году. Такие меры также применяются для поддержки бизнеса. Кроме того, предприниматели получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Помимо этого, в области запущена «горячая линия» для предпринимателей. Она работает на базе Центра «Мой бизнес» по номеру 8 (8332) 410-410.

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ИСТОЧНИК KP.RU