В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей
В Кирове 23 и 24 апреля пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
«Сплошные проверки» пройдут в Октябрьском и Ленинском районах. В зоне особого внимания у полицейских будут пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники ДПС будут выборочно останавливать автомобили.
ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.
Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU