В Кировской области незаконно вырубили лес на 200 тысяч рублей
В Уржумском районе Кировской области незаконно рубили лес. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Ведомство провело плановую проверку исполнения требований законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов. Оказалось, что на территории Шурминского лесничества незаконно вырубали лес. Специалисты посчитали, что лесному фонду Кировской области нанесен ущерб в размере около 200 тыс. рублей.
Результаты проверки прокуратура направила в МВД. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса.
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ИСТОЧНИК KP.RU