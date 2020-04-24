2020-04-24T12:32:40+03:00
Происшествия

В Кирове столкнулись Lada Kalina и «четырнадцатая»: пострадали пять человек

Авария произошла на перекрестке улиц Конева и Солнечной
Виктор Карпов
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Водителю «четырнадцатой» потребовалась помощь врачей. Фото: vk.com/gibdd43Водителю «четырнадцатой» потребовалась помощь врачей. Фото: vk.com/gibdd43
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В четверг, 23 апреля, в 21.25 в Кирове на перекрестке улиц Конева и Солнечной столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области.

На нерегулируемом перекрестке столкнулись Lada Kalina под управлением 71-летнего пенсионера и ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего молодого человека. В результате аварии травмы получили пять человек: оба водителя, два пассажира «Калины», а также 23-летний пассажир ВАЗа. Водителю «четырнадцатой» потребовалась помощь врачей.

За прошедшие сутки, 23 апреля, на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором пять человек получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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