2020-04-24T12:19:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области реализуют федеральные меры поддержки бизнеса

Помимо этого, наш регион придумал собственные решения
Ася Сорина
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Предприниматели могут в том числе получить грант за выдачу зарплат сотрудникам.Предприниматели могут в том числе получить грант за выдачу зарплат сотрудникам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Правительство РФ представило план преодоления экономических последствий коронавируса. Это меры поддержки населения и регионов страны, бизнеса, предприятий и наиболее пострадавших отраслей. Известно, что Кировская область также примет их и предусмотрит свои. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, из предлагаемых мер федеральной поддержки можно выделить следующее:

- предприниматели могут получить информацию о кредитных продуктах, о том, какие отрасли бизнеса могут рассчитывать на отсрочку по налогам, о защите от банкротства и так далее;

- бизнес может получить грант на выплату зарплат и решение других неотложных задач;

- для информирования о мерах поддержки МСП создали колл-центр. Предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавируса, могут задать вопросы по номеру: 8 800 707 08 85.

Посмотреть презентацию целиком можно здесь.

В Кировской области вдобавок к этому предусматриваются отсрочки по оплате аренды за государственное и муниципальное имущество, льготное кредитование, продление сроков уплаты страховых взносов и другие.

В регионе также запущена горячая линия: (8332) 410-410. Ее специалисты ответят по вопросам ведения бизнеса в сложной экономической ситуации, расскажут про антикризисные меры поддержки и помогут решить различные задачи. В том числе на линии оказывают бесплатные юридические консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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