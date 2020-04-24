В Кировской области реализуют федеральные меры поддержки бизнеса

24 Апр 2020 2020-04-24T12:19:53+03:00

Предприниматели могут в том числе получить грант за выдачу зарплат сотрудникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Правительство РФ представило план преодоления экономических последствий коронавируса. Это меры поддержки населения и регионов страны, бизнеса, предприятий и наиболее пострадавших отраслей. Известно, что Кировская область также примет их и предусмотрит свои. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, из предлагаемых мер федеральной поддержки можно выделить следующее:

- предприниматели могут получить информацию о кредитных продуктах, о том, какие отрасли бизнеса могут рассчитывать на отсрочку по налогам, о защите от банкротства и так далее;

- бизнес может получить грант на выплату зарплат и решение других неотложных задач;

- для информирования о мерах поддержки МСП создали колл-центр. Предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавируса, могут задать вопросы по номеру: 8 800 707 08 85.

Посмотреть презентацию целиком можно здесь.

В Кировской области вдобавок к этому предусматриваются отсрочки по оплате аренды за государственное и муниципальное имущество, льготное кредитование, продление сроков уплаты страховых взносов и другие.

В регионе также запущена горячая линия: (8332) 410-410. Ее специалисты ответят по вопросам ведения бизнеса в сложной экономической ситуации, расскажут про антикризисные меры поддержки и помогут решить различные задачи. В том числе на линии оказывают бесплатные юридические консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU