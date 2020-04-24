2020-04-24T11:55:48+03:00
Происшествия

У жителей Кировской области за сутки похитители 740 тысяч рублей

Преступники действовали по одной и той же схеме
Виктор Карпов
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Сотрудники полиции проводят проверку по всем фактам мошенничестваСотрудники полиции проводят проверку по всем фактам мошенничестваФото: Анастасия Осипова
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О массовом случае дистанционного мошенничества рассказали в УМВД по Кировской области. Жертвами злоумышленников стали семь жителей области.

Преступники действовали по одной и той же схеме: потерпевшим звонили лжесотрудники банков. Мошенники рассказывали, что со счета пытаются похитить деньги, а для спасения средств просят выполнить ряд действий. Доверчивые кировчане выполняли данные просьбы преступников и лишались своих сбережений.

Таким способом за прошедшие сутки со счетов кировчан похитители 740 тысяч рублей. Так, 72 и 68-летние пенсионерки из Кирова перевели мошенникам 160 тысяч рублей. Еще одна 61-летняя кировчанка лишилась 175 000 рублей. 50 летняя жительница Кирова потеряла 30 000 рублей. Слободчанка перевела мошенникам 19 000 рублей, а жительница Юрьянского района 83 000 рублей. У 45-летнего кировчанина «сотрудники банка» пытались похитить 417 тысяч рублей, но перечислив 280 тысяч рублей мужчина понял, что его обманывают.

Сотрудники полиции проводят проверку по всем фактам мошенничества. Сейчас устанавливается личность злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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