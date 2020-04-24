Коронавирус в Кирове: 31 человек заразился, двое выздоровели

24 Апр 2020 2020-04-24T12:04:54+03:00

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По состоянию на 24 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 349 случаев заражения коронавирусом;

- 29 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4746 взрослых кировчан и 451 ребенок находятся на домашнем карантине;

- 2108 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1777 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 27553 кировчанина всего в регионе прошли тест на коронавирус.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

В регионе выявили еще 31 новый случай заражения. Резкий рост числа заболевших объясняется тем, что в Киров массово возвращаются вахтовики и трудовые мигранты из других субъектов страны. Результаты анализов больших групп людей приходят одновременно. Состояние всех пациентов средней степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное. Все они получают необходимое лечение.

Помимо этого, из инфекционной больницы выписались еще двое вылечившихся пациентов.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU