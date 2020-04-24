Паводок в Кирове: Вятка начала затапливать улицы

24 Апр 2020 2020-04-24T09:42:57+03:00

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В пятницу, 24 апреля, уровень воды в Вятке составил +376 сантиметров от нулевого порога. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города Кирова .

Напомним, что первые подтопления фиксируются при отметке +340 сантиметров. Сейчас Вятка «пришла» в прибрежные районы города.

- На данный момент подтоплены дороги в слободе Широковской, по улице Лесозаводской, а также в районе частного пляжа, - рассказали в управлении.

В Слободе Широковской затоплено 280 метров грунтовой дороги над ней уже 40 сантиметров воды. В управлении отмечают, что угрозы размыва дороги нет. Затопило и улицу Лесозаводскую от моста через реку Хлыновку. На этом участке закрыто движение, объезд - по улице Хлыновской через Вересники.

- Подтоплений придомовых территорий на данный момент нет, - подчеркнули в ведомстве.

В текущем году Гидрометцентр прогнозирует максимальный подъем воды на уровне 370-450 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU