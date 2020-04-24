В Кировской области для МСП в 2020 году отменят природоохранные проверки
Министерство охраны окружающей среды Кировской области опубликовало план проверок на 2020 год.
Из него исключили субъекты малого и среднего бизнеса. Отметим, что это относится к организациям, которые официально включены в реестр МСП. Проверки отменены постановлением правительства РФ для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.
В то же время могут быть исключения, - пояснили в ведомстве. - Основанием для проведения внеплановых проверок являются факты или угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций.
Помимо этого, будут проводиться плановые проверки для компаний, которые относятся к категории высокого или чрезвычайно высокого риска опасности.
Ранее мы писали, что Госинспекции труда отменила проверки МСП в 2020 году. Такие меры также применяются для поддержки бизнеса. Также предприниматели получат отсрочку по налогам и страховым взносам.
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ИСТОЧНИК KP.RU