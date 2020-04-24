Митрополит Марк призвал верующих кировчан не посещать кладбища на Радоницу

24 Апр 2020 2020-04-24T08:45:56+03:00

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Митрополит Вятский и Слободской обратился к кировчанам с просьбой не посещать кладбища 28 апреля. В своем видеообращении Марк предложил жителям заранее прийти в храм, чтобы написать записки об усопших и при необходимости поставить свечи.

В эти дни я вновь и вновь призываю проявить благоразумие, - сообщил митрополит. - Самое главное не присутствие в том или ином месте, а, конечно же, молитва.

Также во время обращения владыка напомнил, что патриарх Кирилл призвал всех верующих молиться дома. Кроме того, митрополит Вятский и Слободской отметил, что ситуация с распространением коронавируса действительно сложилась серьезная. Так, в Москве среди пострадавших есть и священнослужители: несколько архиереев находятся в реанимации, не стало настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина.

Напомним, что 28 апреля к местам захоронений в Кирове не будут запускать дополнительные маршруты автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU