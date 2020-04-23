2020-04-23T18:11:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области для лечения больных коронавирусом есть 366 коек

И совсем скоро откроется дополнительное отделение на 270 мест
Маргарита Акагиева
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В инфекционном отделении на базе Талицкого детского санатория есть 120 коек. Фото: kirovreg.ruВ инфекционном отделении на базе Талицкого детского санатория есть 120 коек. Фото: kirovreg.ru
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В кировских больницах есть 366 коек для лечения коронавирусных пациентов. На лечении находятся 328 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

На сегодняшний день, 23 апреля, расклад по коечным местам таков:

- 166 коек в кировской инфекционной больнице. После изыскания дополнительных 24 коек сейчас там лечатся 173 человека;

- 80 коек в корпусе в Коминтерне. Там проходят лечение 36 человек - преимущественно с пневмонией;

- 120 коек в отделении на базе Талицкого детского санатория. Там сейчас находится на лечении 93 человека;

- 26 пациентов находятся в обсерваторе в санатории «Солнечный».

В пятницу вечером или субботу в работу введут еще одно инфекционное отделение. Оно рассчитано на 270 коек, из которых 15 - реанимационные. 189 мест оснастят кислородной разводкой, половину из них - аппаратами ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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