В Кировской области для лечения больных коронавирусом есть 366 коек
В кировских больницах есть 366 коек для лечения коронавирусных пациентов. На лечении находятся 328 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
На сегодняшний день, 23 апреля, расклад по коечным местам таков:
- 166 коек в кировской инфекционной больнице. После изыскания дополнительных 24 коек сейчас там лечатся 173 человека;
- 80 коек в корпусе в Коминтерне. Там проходят лечение 36 человек - преимущественно с пневмонией;
- 120 коек в отделении на базе Талицкого детского санатория. Там сейчас находится на лечении 93 человека;
- 26 пациентов находятся в обсерваторе в санатории «Солнечный».
В пятницу вечером или субботу в работу введут еще одно инфекционное отделение. Оно рассчитано на 270 коек, из которых 15 - реанимационные. 189 мест оснастят кислородной разводкой, половину из них - аппаратами ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU