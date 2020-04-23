Кировский фонд социального страхования не обеспечивал инвалида средствами реабилитации

23 Апр 2020 2020-04-23T17:43:09+03:00

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Прокуратура проверила деятельность регионального Фонда социального страхования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской новости.

В прокуратуру Октябрьского района обратился опекун инвалида. Оказалось, что региональное отделение Фонда социального страхования РФ не исполняло закон. Так, инвалиду было отказано в необходимых средствах реабилитации. Фонд мотивировал это тем, что заявитель прописан в Республике Коми, где он и должен получать средства реабилитации.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием обеспечить инвалида необходимыми средствами реабилитации. Не дожидаясь решения, ответчик добровольно исполнил все требования.

ИСТОЧНИК KP.RU