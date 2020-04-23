2020-04-23T17:15:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Восемь кировчан с коронавирусом отказались ложиться в больницу

Теперь ими займется прокуратура
Анастасия Трефилова
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Госпитализироваться добровольно кировчане не пожелали.Госпитализироваться добровольно кировчане не пожелали.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Восемь кировчан, зараженных коронавирусом, категорически отказались от госпитализации. В их отношении примут оперативные меры. По сообщению пресс-службы правительства области, информацию о них передали в прокуратуру.

По словам первого зампреда Дмитрия Курдюмова, сейчас практически невозможно организовать лечение зараженных коронавирусом на дому. Поэтому вопрос госпитализации для них - актуальный и очень острый. Управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой, подчеркнул первый зампред, должно принять меры для принудительной госпитализации пациентов. А пока, стало быть, они ходят среди нас. Поэтому еще раз просим кировчан: оставайтесь дома и поберегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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