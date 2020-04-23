Восемь кировчан с коронавирусом отказались ложиться в больницу
Восемь кировчан, зараженных коронавирусом, категорически отказались от госпитализации. В их отношении примут оперативные меры. По сообщению пресс-службы правительства области, информацию о них передали в прокуратуру.
По словам первого зампреда Дмитрия Курдюмова, сейчас практически невозможно организовать лечение зараженных коронавирусом на дому. Поэтому вопрос госпитализации для них - актуальный и очень острый. Управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой, подчеркнул первый зампред, должно принять меры для принудительной госпитализации пациентов. А пока, стало быть, они ходят среди нас. Поэтому еще раз просим кировчан: оставайтесь дома и поберегите себя и своих близких.
ИСТОЧНИК KP.RU