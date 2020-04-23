На Вятке уже 12 дней ищут жителей Татарстана, решивших покататься на лодке

23 Апр 2020 2020-04-23T17:21:03+03:00

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На Вятке почти две недели ищут двоих жителей Татарстана, решивших испытать мотор новой лодки. 23-летние молодые люди выехали из города Мамадыш на реку 11 апреля и пропали. С тех пор они так и не выходили на связь. Их телефоны недоступны. Друзья пропавших пытались искать их самостоятельно, но найти не смогли.

По информации ГУ МЧС по Республике Татарстан, молодых людей ищут до сих пор. К поискам привлекли полицию, спасателей и волонтеров. Ныряли в реку, использовали геолокацию, смотрели записи камер видеонаблюдения на мосту через Вятку. Нашлись только вещи, которые родственники опознали как принадлежащие пропавшим.

Напоминаем, что перед выходом на воду необходимо проверить исправность судна и его механизмов, убедиться в том, что оно оснащено нужным оборудованием, спасательными средствами. Обязательно смотрите прогноз погоды и соблюдайте разрешенную удаленность от берега и высоту волны, если соберетесь прокатиться на лодке. Непременно предупредите родных и имейте при себе средства связи.

ИСТОЧНИК KP.RU