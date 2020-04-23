Кировский вокзал будет удобным для маломобильных граждан
На кировском железнодорожном вокзале начался ремонт. Его делают с целью адаптировать вокзальный комплекс для маломобильных групп населения. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.
На первом этапе работ планируют реконструировать привокзальную площадь. Твердое покрытие заменят на брусчатку.
На втором этапе пройдет установка новых электронных табло и монтаж подъемников для маломобильных групп населения. Помимо этого, на вокзале нанесут тактильную линию безопасности для слабовидящих пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU