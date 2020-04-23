В Кирове закроют проезд по нескольким улицам
С 1 мая 2020 года на нескольких улицах Кирова временно ограничат движение транспорта. Соответствующие постановление появилось на сайте администрации города.
Так, с 1 по 30 мая перекроют движение по Молодой Гвардии между улицами Карла Либкнехта и Карла Маркса. Ограничат транспорт и по улице Павла Садакова в поселке Дороничи.
С 1 мая на месяц закроют проезд по улице Кочуровы в поселке Дороничи и по улице Октябрьской.
С 8.00 1 мая до 31 июля нельзя будет проехать по улице Производственной между улицей Московской до разворотного кольца Советского тракта.
Сообщается, что все ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU