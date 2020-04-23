2020-04-23T15:03:02+03:00
Общество

В Кирове закроют проезд по нескольким улицам

Движение ограничат с мая
Виктор Карпов
Поделиться:
Ограничения будут связаны с проведением ремонтных работОграничения будут связаны с проведением ремонтных работФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С 1 мая 2020 года на нескольких улицах Кирова временно ограничат движение транспорта. Соответствующие постановление появилось на сайте администрации города.

Так, с 1 по 30 мая перекроют движение по Молодой Гвардии между улицами Карла Либкнехта и Карла Маркса. Ограничат транспорт и по улице Павла Садакова в поселке Дороничи.

С 1 мая на месяц закроют проезд по улице Кочуровы в поселке Дороничи и по улице Октябрьской.

С 8.00 1 мая до 31 июля нельзя будет проехать по улице Производственной между улицей Московской до разворотного кольца Советского тракта.

Сообщается, что все ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове закроют проезд по нескольким улицам
Кировские хирурги провели уникальную операцию: рука попала в механизм пилорамы
Кировчанку обманули на 14 тысяч рублей при покупке медицинских масок
В Кирове в аварии пострадала 7-летняя девочка
Чепчанам, избившим фельдшера «скорой», обеспечили самоизоляцию
Паводок в Кировской области: от большой земли отрезаны пять деревень
Коронавирус в Кирове: 318 случаев заражения
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Режим самоизоляции в Кирове: хоккеисты «Родины» тренируются дома
В Кировской области не будут вводить цифровые пропуска
У крупнейшего в Кирове перевозчика снова меняется директор
До октября в районах Кировской области оборудуют 310 контейнерных площадок
Теплоход «Василий Чапаев» уплывет из Вятки
Жители Кировской области задолжали за вывоз мусора почти полмиллиарда рублей
Игорь Маковский обсудил с губернатором Кировской области функционирование электросетевого комплекса региона в условиях пандемии
Видеосервис Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса» и Константина Кинчева
Карантин в Кирове: салоны красоты и солярии закрыты до мая
В Кировской области ремонтируют дороги регионального значения
В Кировской области женщину накажут за жестокое обращение с детьми
У кировчанки, находившейся на карантине по коронавирусу, родился ребенок
Администрация Кирова велела жильцам аварийных домов самим их снести
Долги по зарплате в Кировской области составили почти 44 миллиона рублей
В Кировской области появился новый уполномоченный по правам человека
В Кировской области МСП в 2020 году проверять не будут
В Слободском в пожаре погиб 53-летний мужчина