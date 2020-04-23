Кировские хирурги провели уникальную операцию: рука попала в механизм пилорамы

23 Апр 2020 2020-04-23T14:14:29+03:00

Юношу на вертолете доставили в Центр травматологии

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В Кировском центре травматологии врачи провели сложнейшую операцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Кировской области.

21-летний юноша получил травму на пилораме в Зуевке. Левая рука молодого человека попала в механизм деревообрабатывающего станка.

- Я стоял в наушниках у станка, слушал музыку, не заметил, как его включили, и рука попала в механизм, - рассказал молодой человек. - Я плохо помню, что было дальше.

Юношу экстренно доставили в Зуевскую ЦРБ. Врачи остановили кровотечение, наложили гипс, провели профилактические и противошоковые мероприятия.

Уже спустя 4 часа юношу на вертолете доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в городе Кирове. Врачи приняли решение оперировать юношу. Травматолог-ортопед Андрей Агафонов объединил обломки костей и «сшил» мышцы предплечья и кисти, а хирург Андрей Пасынков соединил поврежденные нервы и восстановил кровоснабжение руки. Операция длилась 4 часа и прошла успешно.

- Предплечье буквально висело на кожно-мышечном лоскуте шириной 5 сантиметров, - пояснил Андрей Агафонов. - При поступлении пациент был заторможен, на вопросы отвечал односложно.

Сейчас пациент в удовлетворительном состоянии. Молодой человек самостоятельно передвигается. Послеоперационный период протекает без осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU