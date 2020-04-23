Кировчанку обманули на 14 тысяч рублей при покупке медицинских масок

23 Апр 2020 2020-04-23T13:00:18+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 34-летняя кировчнака. Девушка собиралась купить бесконтактные инфракрасные термометры и респираторы. Объявление о продаже она увидела на популярном интернет-портале. Кировчанка связалась с «продавцом» и договарилась о покупке полсотни многоразовых медицинских масок и четырех термометров, за товар девушка перевала почти 14 тысяч рублей. Однако после оплаты «продавец» перестал выходить на связь, а посылка так и не пришла к покупательнице.

В разговоре с полицейскими девушка призналась, что хотела подзаработать на перепродаже медицинских масок и термометров. Сейчас стражи правопорядка устанавливают личность преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU