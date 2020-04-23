В Кирове в аварии пострадала 7-летняя девочка

23 Апр 2020 2020-04-23T12:16:32+03:00

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В среду, 22 апреля, в Кирове, в микрорайоне Коминтерн, произошло ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Утром на улице Павла Корчагина напротив дома № 77 34-летний водитель «ИЖ-27175» не успел затормозить перед пешеходным переходом. Машина протаранила ехавший впереди автомобиль «Лада Гранта», которым управляла 36-летняя женщина. Кировчанка и ее семилетняя дочь получили травмы, помощь медиков им не понадобилась.

За прошедшие сутки, 22 апреля, на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один ребенок.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU