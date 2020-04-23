Чепчанам, избившим фельдшера «скорой», обеспечили самоизоляцию
Кирово-чепецким братьям, избившим фельдшера «скорой помощи», избрали меру пресечения. Об этом сообщает областной Следственный комитет.
Обоих мужчин посадили под домашний арест. Свою вину в совершенном они признали. Сейчас расследование дела продолжается. Его передали в Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области.
Напомним, 17 апреля в Кирово-Чепецке двое пьяных местных жителей избили фельдшера скорой помощи. Как поясняют они сами - просто хотели узнать, по какой причине медики приехали на вызов. «Подошли и по-нормальному спросили, что происходит». Итогом «разговора» стала госпитализация избитого врача. Обоих нападавших задержали за сутки и завели уголовное дело за побои.
ИСТОЧНИК KP.RU