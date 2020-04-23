Чепчанам, избившим фельдшера «скорой», обеспечили самоизоляцию

23 Апр 2020 2020-04-23T11:52:29+03:00

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Кирово-чепецким братьям, избившим фельдшера «скорой помощи», избрали меру пресечения. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Обоих мужчин посадили под домашний арест. Свою вину в совершенном они признали. Сейчас расследование дела продолжается. Его передали в Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области.

Напомним, 17 апреля в Кирово-Чепецке двое пьяных местных жителей избили фельдшера скорой помощи. Как поясняют они сами - просто хотели узнать, по какой причине медики приехали на вызов. «Подошли и по-нормальному спросили, что происходит». Итогом «разговора» стала госпитализация избитого врача. Обоих нападавших задержали за сутки и завели уголовное дело за побои.

ИСТОЧНИК KP.RU