2020-04-23T11:52:29+03:00
Происшествия

Чепчанам, избившим фельдшера «скорой», обеспечили самоизоляцию

Драчунам избрали меру пресечения
Алена Михайлова
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Обоих братьев препроводили на самоизоляцию. Фото: скришот с видео СУ СКР по Кировской областиОбоих братьев препроводили на самоизоляцию. Фото: скришот с видео СУ СКР по Кировской области
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Кирово-чепецким братьям, избившим фельдшера «скорой помощи», избрали меру пресечения. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Обоих мужчин посадили под домашний арест. Свою вину в совершенном они признали. Сейчас расследование дела продолжается. Его передали в Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области.

Напомним, 17 апреля в Кирово-Чепецке двое пьяных местных жителей избили фельдшера скорой помощи. Как поясняют они сами - просто хотели узнать, по какой причине медики приехали на вызов. «Подошли и по-нормальному спросили, что происходит». Итогом «разговора» стала госпитализация избитого врача. Обоих нападавших задержали за сутки и завели уголовное дело за побои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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