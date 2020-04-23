2020-04-23T11:47:09+03:00
Общество

Паводок в Кировской области: от большой земли отрезаны пять деревень

Жители населенных пунктов обеспечены всем необходимым
Виктор Карпов
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Сейчас в реке Кобра уровень воды составляет 569 см. Фото: admkirov.ruСейчас в реке Кобра уровень воды составляет 569 см. Фото: admkirov.ru
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В Нагорском районе на период половодья прекратили движение по трем деревянным мостам через реку Кобра. Сейчас без автомобильного сообщения остались населенные пункты Синегорье, Первомайск, Кобра, Орлецы и Красная Речка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Заведующий сектором ЧС Нагорского района Владимир Жуков рассказал, что сейчас жителей перевозят на моторной лодке.

- Полностью лед еще не ушел, но подвижки уже есть, - сообщил Владимир Жуков. - Сейчас в реке Кобра уровень воды составляет 569 см. За последние сутки вода прибыла на 25 см.

По словам специалиста, жители деревень обеспечены всем необходимым. Имеется бесперебойная сотовая связь. По объездным дорогам им регулярно привозят продукты и лекарства.

Напомним, что вчера, 22 апреля, из-за половодья без автомобильного сообщения остались семь деревень Совестского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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