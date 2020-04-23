Режим самоизоляции в Кирове: хоккеисты «Родины» тренируются дома

23 Апр 2020 2020-04-23T11:15:02+03:00

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Весь спортивный мир поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. В условиях самоизоляции кировские хоккеисты вынуждены проводить тренировки дома. Уже больше месяца спортсмены получают видео-уроки от тренера вятской дружины Андрея Рушкина. Каждые четыре дня он присылает новые упражнения.

- Понятно, что в условиях коронавируса, мы занимаемся по индивидуальным планам в домашних условиях, рассказал Андрей Рушкин. - Каждые четыре дня меняется тренировочная программа для хоккеистов. Больших возможностей для занятий дома нет, но мы максимально стараемся разнообразить процесс. Я даю задания на разные группы мышц: и на руки, и на ноги, и на пресс. Вот в этом направлении мы пока можем работать. К сожалению, нет возможности делать пробежки, кроссовую работу, но что можем, мы делаем.

Домашние тренировки помогают спортсменам не потерять форму перед сезонам. Сейчас Андрей Рушкин формирует командные упражнения, не распределяя их по амплуа.

-В данный момент мы работаем командно. Задания, которые я даю, выполняют все, - поделился Андрей Рушкин. - Потому что в данный момент приложить специфику практически невозможно. Мы должны работать всей командой вместе, но современных реалиях этого не получается.

Полноценные тренировки команда надеется возобновить после весеннего отпуска. Продлится он до конца мая.

Напомним, что на прошлой неделе хоккейный клуб «Родина» объявил о том, что команду пополнят два молодых игрока Никита Меньшиков и Никита Белошицкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU