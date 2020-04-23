2020-04-23T10:54:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области не будут вводить цифровые пропуска

Среди 21 региона, подавшего заявку на них, нашего не оказалось
Карина Нагисова
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Такие цифровые пропуска в Кировской области внедряться не будут.Такие цифровые пропуска в Кировской области внедряться не будут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По всей стране начинают внедрять федеральную систему цифровых пропусков. В Кировской области их вводить не собираются. Такую информацию сообщило правительство региона.

По данным Минкомсвязи РФ, сейчас 21 субъект РФ подал заявку на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Кировчане, узнав об этом, порядком обеспокоились: «а нам как?». В группе-странице губернатора региона Игоря Васильева одна из жительниц оставила комментарий под постом: «Интересно, а нас тоже загонят в электронный концлагерь? Наша область есть в списке?».

- В Кировской области пропускная система вводиться не будет, - ответила ей пресс-служба правительства региона.

Довольно показателен тот момент, что население считает подобные меры чрезмерными, а потом удивляются приросту заболевших коронавирусом. Если вы не хотите «электронного концлагеря», проявите гражданскую сознательность и пересидите опасный период дома.

Убедительно просим кировчан, в особенности людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, не выходить на улицу без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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