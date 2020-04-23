2020-04-23T09:29:36+03:00
Общество

До октября в районах Кировской области оборудуют 310 контейнерных площадок

Из регионального бюджета на эти цели выделят 10 миллионов рублей
Анна КРЮКОВА
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Установить контейнеры должны до начала октября. Фото: admkirov.ruУстановить контейнеры должны до начала октября. Фото: admkirov.ru
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В регионе планируют оборудовать 310 контейнерных площадок в 14 районах области. Для этого из областного бюджета выделят 10 миллионов рублей. В первую очередь площадки появятся в районах, где сейчас действует «помешочный сбор» мусора.

Как пояснили в областном Министерстве охраны окружающей среды, субсидию предоставят всем муниципальным образованиям кроме Верхошижемского района, Кирово-Чепецка и Слободского. Это связано с тем, что в этих районах нет потребности в контейнерных площадках. Не выделят средства и Кирову.

Сейчас в муниципальные образования отправили проекты соглашений на предоставление субсидий местному бюджету. Из них 48 соглашений заключили, шесть - на рассмотрении. Все работы по установке контейнерных площадок должны выполнить с июля по сентябрь 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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