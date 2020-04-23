Теплоход «Василий Чапаев» уплывет из Вятки

23 Апр 2020 2020-04-23T09:09:56+03:00

«Василий Чапаев» совершал рейсы с туристами по реке Вятке почти 10 лет. Фото: vk.com/teplohod_chapaev

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С 2020 года двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» больше не будет ходить по Вятке. У него сменился собственник. Об этом сообщает «Круизное теплоходное агентство России».

Известно, что в 2019 года ООО «Созвездие» выставило судно на продажу, так как использовать его только для туристических круизов стало нерентабельно. Новым собственником стало ОАО «СК Камское речное пароходство» . Директор кампании Михаил Антонов рассказал, что судно будет курсировать по реке Каме на маршруте Пермь - Усолье. Теплоход также будет останавливаться в селах Демидково и Хохловка.

Напомним, «Василий Чапаев» совершал рейсы с туристами по реке Вятке с 2011 года. Во время прогулок пассажиры могли узнать познакомиться с достопримечательностями Кирова и его окрестностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU