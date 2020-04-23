Теплоход «Василий Чапаев» уплывет из Вятки
С 2020 года двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» больше не будет ходить по Вятке. У него сменился собственник. Об этом сообщает «Круизное теплоходное агентство России».
Известно, что в 2019 года ООО «Созвездие» выставило судно на продажу, так как использовать его только для туристических круизов стало нерентабельно. Новым собственником стало ОАО «СК Камское речное пароходство» . Директор кампании Михаил Антонов рассказал, что судно будет курсировать по реке Каме на маршруте Пермь - Усолье. Теплоход также будет останавливаться в селах Демидково и Хохловка.
Напомним, «Василий Чапаев» совершал рейсы с туристами по реке Вятке с 2011 года. Во время прогулок пассажиры могли узнать познакомиться с достопримечательностями Кирова и его окрестностей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU