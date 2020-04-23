2020-04-23T07:55:28+03:00
Общество

Жители Кировской области задолжали за вывоз мусора почти полмиллиарда рублей

За месяц сумма долга выросла еще на 30 миллионов рублей
Анна КРЮКОВА
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Специалисты прогнозируют что собираемость платежей может снизиться на 10-15%.Специалисты прогнозируют что собираемость платежей может снизиться на 10-15%.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пресс-службе АО «Куприт» сообщили, что уровень собираемости платежей за вывоз мусора с жителей Кировской области в очередной раз снизился. Так, на 1 апреля долг потребителей составил 497 миллионов рублей. За месяц эта сумма выросла на 30 миллионов рублей.

Всего уровень собираемости платежей упал на 2% и теперь составляет 83,9%. Однако, по информации регионального оператора, ситуация может ухудшиться.

- Это данные на первое апреля, то есть за март, - уточнили в «Куприте». - Они еще не отражают в полной мере картину, которая может сложиться из-за распространения коронавируса. Ограничительные меры ввели с конца марта, и как это скажется на платежах, мы увидим в мае. Предполагаем, что собираемость может упасть минимум на 10-15 процентов.

Региональный оператор обратился к жителям и работающим предприятиям с просьбой по возможности оплачивать услуги по вывозу мусора. При этом в компании отметили, что «не начисляли и не планировали начислять пени собственникам жилых помещений за неоплату или просрочку оплаты оказанной услуги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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