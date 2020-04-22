Карантин в Кирове: салоны красоты и солярии закрыты до мая

22 Апр 2020 2020-04-22T18:50:32+03:00

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В Кировской области продлили срок карантина для некоторых организаций «до окончания срока, установленного Указом Президента РФ». Итак, с 04 по 30 апреля 2020 остановлена работа:

- парикмахерских, косметических, массажных, спа-салонов и салонов красоты;

- соляриев, бань, саун;

- фитнес-центров;

- иных объектов, где кировчанин должен получить услугу лично.

Исключение составили организации, оказывающие следующие услуги:

- ритуальные;

- ремонт и обслуживание бытовой техники;

- ремонт и обслуживание автотранспорта – с условием соблюдения социальной дистанции;

- реализация образовательных программ дошкольного образования для детей родителей, трудящихся во время карантина. То же самое касается тех, кто за ними ухаживает и оказывает медицинскую помощь – при условии соблюдения санитарного режима.

Убедительно просим кировчан, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и как можно меньше выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU