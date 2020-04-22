Карантин в Кирове: салоны красоты и солярии закрыты до мая
В Кировской области продлили срок карантина для некоторых организаций «до окончания срока, установленного Указом Президента РФ». Итак, с 04 по 30 апреля 2020 остановлена работа:
- парикмахерских, косметических, массажных, спа-салонов и салонов красоты;
- соляриев, бань, саун;
- фитнес-центров;
- иных объектов, где кировчанин должен получить услугу лично.
Исключение составили организации, оказывающие следующие услуги:
- ритуальные;
- ремонт и обслуживание бытовой техники;
- ремонт и обслуживание автотранспорта – с условием соблюдения социальной дистанции;
- реализация образовательных программ дошкольного образования для детей родителей, трудящихся во время карантина. То же самое касается тех, кто за ними ухаживает и оказывает медицинскую помощь – при условии соблюдения санитарного режима.
Убедительно просим кировчан, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, оставаться дома и как можно меньше выходить на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU