В Кировской области ремонтируют дороги регионального значения

22 Апр 2020 2020-04-22T17:55:49+03:00

В нынешнем году в рамках нацпроекта работы запланированы на семи участках трасс

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В Кировской области начался ремонт дорог регионального значения. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчикам предстоит отремонтировать 82,2 км трасс так, чтобы они соответствовали названию проекта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

В 2020 году работы запланированы на семи дорогах регионального и межмуниципального значения. Первые работы начались на двух участках дорог:

- Киров - Советск - Яранск с подъездом к последнему городу;

- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской республики.

Подрядчиками стали «СУ-43» и «Вятавтодор».

На участке дороги на Яранск рабочие уже приступили к снятию старого покрытия и укладке выравнивающего слоя. Там в общей сложности ремонту подлежит 35,3 км трассы.

На втором ремонтируемом участке проведут капремонт. Подрядчик сейчас готовится к нему посредством расчистки полосы отвода и вырубкой деревьев. Также на этом участке, на пункте ж/д ст. Просница, установят недостающее освещение. Этим займется «Кировсигнал». Сейчас компания также ведет подготовку. Аналогичные работы проведут и в Пижанке, на трассе Киров - Советск - Яранск.

В рамках нацпроекта «БКАД» проведут ремонт еще нескольких участков дорог области:

- Киров - Малмыж - Вятские Поляны (32 км);

- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области (5 км);

- Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл (3 км);

- Киров - Стрижи - Оричи (2 км);

- Южный обход города Кирова (3,5 км).

Работы на этих дорогах «Вятавтодор», являющийся по ним подрядчиком, должен закончить в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU