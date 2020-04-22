В Кировской области ремонтируют дороги регионального значения
В Кировской области начался ремонт дорог регионального значения. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчикам предстоит отремонтировать 82,2 км трасс так, чтобы они соответствовали названию проекта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.
В 2020 году работы запланированы на семи дорогах регионального и межмуниципального значения. Первые работы начались на двух участках дорог:
- Киров - Советск - Яранск с подъездом к последнему городу;
- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской республики.
Подрядчиками стали «СУ-43» и «Вятавтодор».
На участке дороги на Яранск рабочие уже приступили к снятию старого покрытия и укладке выравнивающего слоя. Там в общей сложности ремонту подлежит 35,3 км трассы.
На втором ремонтируемом участке проведут капремонт. Подрядчик сейчас готовится к нему посредством расчистки полосы отвода и вырубкой деревьев. Также на этом участке, на пункте ж/д ст. Просница, установят недостающее освещение. Этим займется «Кировсигнал». Сейчас компания также ведет подготовку. Аналогичные работы проведут и в Пижанке, на трассе Киров - Советск - Яранск.
В рамках нацпроекта «БКАД» проведут ремонт еще нескольких участков дорог области:
- Киров - Малмыж - Вятские Поляны (32 км);
- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области (5 км);
- Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл (3 км);
- Киров - Стрижи - Оричи (2 км);
- Южный обход города Кирова (3,5 км).
Работы на этих дорогах «Вятавтодор», являющийся по ним подрядчиком, должен закончить в сентябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU